Milan, quanto vale oggi Tonali? Albertini: "Il suo valore potrebbe superare i 50 milioni"

vedi letture

Quanto vale oggi Sandro Tonali? Prova a risponde Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Oggi come oggi non ha prezzo, anzitutto perché non è sul mercato e poi perché la stagione non è ancora finita. Se dovesse vincere lo scudetto, i parametri potrebbero cambiare e il suo valore potrebbe anche superare i 50 milioni".