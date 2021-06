Milan, rapporti tesi con il Chelsea dopo il caso Giroud: lunedì appuntamento per Tomori

vedi letture

Maldini e Massara hanno rinviato il colloquio telefonico con il Chelsea per Fikayo Tomori a lunedì prossimo. L'idea è quella di provare a chiudere il riscatto del difensore, con i Blues che non sembrano intenzionati a smuoversi rispetto ai 28 milioni fissati dal riscatto. I rapporti tra club sono tesi dopo la mossa dei londinesi di utilizzare l'opzione di rinnovo per Giroud ma i dirigenti milanisti contano di portare in fondo la questione del centrale, per poi buttarsi in un secondo momento sul possibile acquisto dell'attaccante francese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.