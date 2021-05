Milan, rinnova il gioiello Roback. Lo annuncia l'agente Ariatti su Instagram

Attraverso un post su Instagram, il procuratore Luca Ariatti ha annunciato il rinnovo di Emil Roback con il Milan: "Rinnovo di contratto per l’attaccante del Milan, Emil Roback. Per un futuro sempre piu legato ai colori rossoneri .❤️ Let’s go Emil". II 18enne svedese attende ancora l'esordio in Prima Squadra ma già collezionato una ventina di presenze con la Primavera.