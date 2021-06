Milan, rinnovo Calabria: tra domanda e offerta ballano circa 500mila euro

In casa Milan si continua a parlare con insistenza della trattativa per il rinnovo di Franck Kessie, ma in via Aldo Rossi la dirigenza è al lavoro anche per quello di Davide Calabria, in scadenza come l'ivoriano nel 2022: secondo quanto riportato da Tuttosport, tra domanda (2,5 milioni di euro) e offerta (2 milioni) ballano 500 mila euro.