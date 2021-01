Milan, rinnovo Donnarumma: forbice di 3 milioni tra domanda e offerta. Bonus decisivi?

Gigio Donnarumma vuole restare al Milan e la trattativa tra il club e il suo agente, Mino Raiola, prosegue spedita. Come conferma la 'Gazzetta dello Sport', la richiesta al Milan per rinnovare il contratto in scadenza è di 10 milioni netti a stagione, mentre i rossoneri sono pronti a confermare i 6 milioni che il portiere guadagna attualmente o al massimo di aggiungerne uno per arrivare a 7. Una forbice di 3 milioni molto ampia ma che - secondo la rosea - può essere superata grazie ai bonus e a un passo verso il Milan da parte dell'entourage del giocatore. Possibile che le parti decidano di stipulare una sorta di patto di non aggressione fra dirigenza e Raiola, così da affrontare il campionato in modo sereno e senza altri pensieri, ovviamente a patto di non firmare con nessun altro club nonostante le regole lo possano prevedere.