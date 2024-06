Ufficiale Milan, riscattato Alex Jimenez dal Real Madrid: lo spagnolo ha firmato fino al 2028

vedi letture

Il nuovo Milan di Paulo fonseca non pensa solo al mercato in entrata. Nella giornata di oggi infatti il club rossonero ha comunicato il riscatto del giovane Alex Jimenez, terzino spagnolo classe 2005, dal Real Madrid.

In questa stagione, per il giovane prodotto del settore giovanile rossonero, sono arrivate 3 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia. Ora il rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2028 con una ulteriore opzione per il 2029. Questo il comunicato: "AC Milan è lieto di annunciare di aver esercitato l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Alejandro Jiménez Sánchez dal Real Madrid.

Jiménez, nato a Madrid l'8 maggio 2005 e formatosi nel Settore Giovanile dei Blancos, è arrivato al Milan nella scorsa stagione, dove ha collezionato 19 presenze con la Primavera e contribuito al percorso europeo della formazione Under 19 rossonera fino alla Finale di Youth League. Il calciatore spagnolo ha debuttato in Prima Squadra il 2 gennaio 2024 in Coppa Italia contro il Cagliari, arrivando a totalizzare 5 presenze.

Alejandro Jiménez Sánchez ha firmato un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028, con diritto di opzione a favore del Club rossonero per il prolungamento fino al 30 giugno 2029".