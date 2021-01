Milan, Saelemaekers: "In rossonero un sogno a occhi aperti. Scudetto? Puntiamo al meglio"

Nella lunga intervista concessa ai microfoni de La Derniere Heure, il centrocampista del Milan Alexis Saelemaekers ha parlato così del suo primo anno in rossonero e della lotta Scudetto: "Per me il Milan è stato un sogno, lo volevo moltissimo e tutto è andato a posto nel miglior modo possibile. Sto vivendo un sogno a occhi aperti. Ho lavorato sodo per arrivarci. Ho avuto qualche problema fisico e qualche volta ho dovuto giocare senza essere al 100%. In Italia il le tecnologie sono in prima linea nel recupero. Le macchine per la crioterapia aiutano molto il corpo dopo un grande sforzo. E poi c'è il recupero invisibile di cui mi parla spesso Jean-François Lenvain (ndr, il suo mental coach)”.

Sullo Scudetto: "Siamo concentrati sulla quotidianità, senza guardare troppo avanti. Puntiamo a fare il meglio possibile".