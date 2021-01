Milan, Saelemaekers si è allenato in gruppo e va verso la convocazione. Calhanoglu ancora out

Nella giornata odierna Alexis Saelemaekers si è allenato regolarmente in gruppo: il jolly belga va quindi verso la convocazione per la trasferta di Cagliari di lunedì. Anche Theo Hernandez, sempre secondo quanto raccolto da TMW, è tornato a lavorare coi compagni, mentre per il secondo giorno di fila Hakan Calhanoglu non si è allenato.