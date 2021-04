Milan, Saelemaekers sugli obiettivi: "Dobbiamo dare il massimo da qui alla fine"

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti da Milan.Sampdoria:

Sugli obiettivi della squadra: "Prendiamo partita per partita, vediamo alla fine dove siamo ma dobbiamo fare tutti quel che possiamo fare per essere più forti possibile".

Sul cambio di ruolo: "Per me non cambia niente, io provo a fare il meglio che posso in ogni posizione in cui mi mette il mister".