Milan, se Donnarumma non dovesse rinnovare è Maignan il prescelto per sostituirlo

Milan impegnato in campo e fuori. Questa sera la squadra di Stefano Pioli scenderà in campo a San Siro per sfidare la Juventus in uno scontro diretto per la Champions. Intanto la società è in attesa di una risposta da Gianluigi Donnarumma circa il rinnovo contrattuale. In caso di mancato accordo e partenza del giovane portiere, i rossoneri avrebbero scelto Mike Maignan del Lille come sostituto. Questo è quando riporta l'edizione odierna di Tuttosport.