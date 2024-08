Milan, serve alzare l'offerta per Youssouf Fofana. Il Monaco chiede ancora 35 milioni

Youssouf Fofana è una vera e propria telenovela del mercato estivo. Il centrocampista del Monaco è il primissimo obiettivo per il Milan, che non ha intenzione però di arrivare ai 35 milioni richiesti dal Principato. Fofana è inseguito da inizio giugno, visto che lo stesso club rossonero ha subito trovato l'accordo con il giocatore che, in questo momento, ha una sola volontà: arrivare in Serie A, forte anche di un contratto in scadenza al 30 giugno del 2025, dunque impossibile chiedere troppo.

Eppure il Monaco, almeno per il momento, non ha intenzione di recedere dalle sue intenzioni. Dunque la sensazione è che il Milan alzerà un minimo l'offerta per il giocatore, arrivando probabilmente a sforare i 20 milioni fra parte fissa e il bonus.

Nei prossimi giorni Fofana ribadirà la sua volontà ai monegaschi, anche perché la società aveva promesso una cessione in estate. Nella stagione appena trascorsa, con la maglia dei biancorossi, Fofana ha collezionato 32 presenze in campionato e tre in Coppa di Francia andando a segno in quattro occasioni.

Koné del Borussia l'alternativa

Qualora non si dovesse arrivare al calciatore francese, i rossoneri avrebbero già in mente un’altra alternativa. L’alternativa è rappresentata da Manu Koné di proprietà del Borussia Moenchengladbach.