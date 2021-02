Milan, sette cambi a Belgrado. Pioli ruota per l’Europa e per il derby

E’ una delle settimane più delicate dell’intera stagione del Milan. Stasera si decide metà passaggio del turno agli ottavi di Europa League con la sfida alla Stella Rossa, e poi domenica il derby, dove i rossoneri non possono assolutamente perdere dopo la bruttissima sconfitta a La Spezia. Il Milan è chiamato a dare una risposta concreta dopo la sconcertante sfida contro i liguri, e lo fa applicando un turnover massiccio in Europa. L’obiettivo è provare a gestire entrambi gli impegni ravvicinati dando spazio a Belgrado ai giocatori che hanno avuto poco minutaggio e facendo riposare chi domenica sarà utilizzato contro l’Inter. Gli unici che hanno giocato a La Spezie e verranno utilizzati stasera sono Donnarumma, Romagnoli, Hernandez e Bennacer. Per il resto ci sarà una massiccia turnazione e la possibilità di vedere Mario Mandzukic dal primo minuto: “Mario sta molto bene. Credo che possa partire dall'inizio", ha spiegato Stefano Pioli. "Mario è un professionista, si è inserito molto bene, sta lavorando tanto per aumentare ritmo e condizione, sta migliorando e penso possa essere pronto per giocare”.

E nonostante il forte turnover, con la possibilità di vedere sette volti diversi rispetto all’ultimo impegno in campionato, il Milan non vuole sottovalutare la gara contro i ragazzi di Stankovic, anzi, provare ad arrivare più lontano possibile nella competizione: “Siamo contenti di tornare a giocare in Europa, vogliamo essere la sorpresa anche qui. Inizia un periodo della stagione molto importante, ci aspetteranno tante gare complicate, decisive sia in Serie A che in Europa League: dovremo farci trovare pronti", ha confessato l’allenatore rossonero. Stasera il Milan potrebbe scendere in campo con Castillejo, Krunic e Rebic alle spalle di Mandzukic mentre in difesa si rivede Kalulu, con Meitè che farà coppia con Bennacer a centrocampo.