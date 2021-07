Milan, si allontana Odriozola: vorrebbe restare al Real Madrid

Tra i giocatori accostati al Milan nelle scorse settimane figura anche Alvaro Odriozola. Il terzino del Real Madrid, seguito dai rossoneri come alternativa a Diogo Dalot per la fascia destra, secondo quanto riporta AS non sarebbe intenzionato a lasciare la Spagna. L'ex laterale del Bayern Monaco, infatti, vorrebbe giocarsi le sue carte con le 'merengues' nel tentativo di convincere Ancelotti.