Milan, si avvicina il giorno di Origi: il belga atteso in Italia la prossima settimana

Divock Origi sarà presto in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il suo contratto con il Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'attaccante belga, che ha quasi smaltito il suo infortunio che gli ha impedito di arrivare prima a Milano, sarà in città tra mercoledì e giovedì, al massimo per la giornata di venerdì.