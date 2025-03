Milan, si valuta la situazione dei prestiti: Walker verrà riscattato, dubbio Sottil e Abraham

Sono quattro i giocatori in prestito nel Milan. Per il momento la squadra di Sergio Conceiçao è concentrata solamente sul campo con l'obiettivo risalita fissato in mente. I rossoneri infatti occupano la nona piazza in classifica e vogliono cercare di dare l'assalto alla zona europea. La Lazio, al sesto posto, dista solo quattro punti ma per la qualificazione alla prossima Conference League potrebbe anche valere il settimo posto lontano solo due lunghezze. Per un posto in Europa League c'è anche la Coppa Italia con il derby contro l'Inter ormai alle porte.

Walker verrà riscattato

E per la prossima stagione la società si sta iniziando a muovere soprattutto per quanto riguarda i giocatori che sono arrivati a titolo temporaneo e che dovranno essere riscattatati. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno dei giocatori che sembra aver convinto la dirigenza è Kyle Walker. Il terzino inglese infatti verrà riscattato versando nelle casse del Manchester City 5 milioni di euro.

I due in bilico

Nessuna clausola di riscatto invece per quanto riguarda Joao Felix, che però non sta lasciando il segno. Due invece in bilico: Riccardo Sottil si giocherà in queste ultime gare la possibilità di essere riscattato dalla Fiorentina per 10 milioni di euro mentre per quanto riguarda Tammy Abraham andrà coinvolta la Roma che metterà sul piatto la situazione di Alexis Saelemaekers.