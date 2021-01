Milan, Simakan resiste come prima scelta: ore calde per Calhanoglu

Il valzer delle alternative è il ballo che il Milan sta prendendo in considerazione dopo le ultime notizie riguardanti Simakan. Il primo obiettivo dei rossoneri ha subito un infortunio di lieve entità, che non dovrebbe pregiudicare la buona riuscita dell’affare ma che comunque suggerisce a Massara e Maldini di prendere in esame le possibili alternative per il ruolo. La principale porta a Loic Bade, classe 2000 del Lens che piace anche al Liverpool: un profilo giovane e di grande qualità che resta comunque alle spalle rispetto alla prima scelta assoluta.

Infine c’è da tenere in considerazione anche il capitolo legato ai rinnovi di contratto, specie dopo che sarà arrivato a Milano l’agente di Calhanoglu Gordon Stipic: sul tavolo i 5 milioni a stagione proposti da altre due società, mentre il Milan continua ad attestarsi attorno ai 3,5 milioni. La volontà sarebbe quella di proseguire insieme, ma le discussioni devono ancora entrare nel vivo.