Milan-Stella Rossa 1-1 dopo 45'. Rossoneri in sofferenza ma al momento ancora qualificati

Pari sofferto del Milan contro lo Stella Rossa nei primi 45' e qualificazione più in bilico che mai. Rossoneri che non sembrano voler fare passi in avanti dal punto di vista del gioco, anche se il netto divario tecnico permette agli uomini di Stefano Pioli di rimanere a galla.

Il tecnico rossonero sceglie il turnover massiccio, nonostante la qualificazione sia ancora apertissima: fuori Kjaer e Théo Hernandez in difesa, Tonali a centrocampo, Rebic e Ibrahimovic in attacco. E con l'indisponibilità di Mandzukic è Leao a recitare il ruolo di prima punta. Partita che sembra mettersi sui giusti binari dopo pochi minuti: il VAR ravvisa un fallo di mano di Gobeljic su tiro di Krunic. Nella circostanza il giocatore dello Stella Rossa è stato ammonito. Dal dischetto Kessié spiazza Borjan e trova il suo primo gol in Europa League. È li 9° minuto. Gol con dedica: il centrocampista mostra una maglietta con scritto: "Addio campione, Ta Bi Willy". Il riferimento è all'ex giocatore della Primavera dell'Atalanta, anch'egli originario della Costa d'Avorio e morto a soli 21 anni per un tumore al fegato.

Lo Stella Rossa gioca a testa bassa come nulla fosse per un quarto d'ora domina la partita: prima viene annullato un gol a Ben Nabouhane per un mani di Pankov sullo sviluppo dell'azione. Ancora l'attaccante delle Comore si rende pericoloso colpendo la traversa su punizione. Infine, al terzo tentativo va in gol: splendida imbucata di Ivanic per il numero 31 che col sinistro incrocia mettendo sull'angolino basso alla sinistra di Donnarumma. Pari sacrosanto al 24'. Milan sulle corde come da un po' di partite a questa parte: Leao è spaesato davanti, Calhanoglu stesso fatica da posizione più decentrata lasciando spazio a Krunic sulla trequarti, anche se il bosniaco non è certo un numero 10. Quando prova ad alzare i giri il Milan riesce anche ad essere pericoloso: Dalot spreca una clamorosa occasione da pochi passi su assist di Calabria. Si va all'intervallo sull'1-1, che promuoverebbe il Milan ma al tempo stesso dà altri 45' di speranza allo Stella Rossa, apparso fin qui tutt'altro che uno sparring partner.