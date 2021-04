Milan su Vlahovic: non rinnoverà con la Fiorentina ma Commisso chiede più di 40 mln

Dusan Vlahovic è un obiettivo del Milan per l'attacco del futuro e questo non è certo una novità. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però siamo soltanto all'inizio di una vicenda che rischia di diventare una telenovela. Da una parte il giocatore, che non sembra essere intenzionato a rinnovare il suo contratto con i viola, attualmente in scadenza nel 2023, dall'altra Rocco Commisso, patron del club gigliato, che per cederlo chiederà più di 40 milioni di euro, cifra ritenuta troppo elevata dai rossoneri.