Milan, Tare 'assicura' Gimenez: "Ha fiducia di compagni e società, deve stare sereno"

Il ds del Milan Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo dell’Atalanta valevole per la 10^ giornata di Serie A.

Bella atmosfera attorno alla squadra: merito anche della società?

"Assolutamente sì, abbiamo iniziato questo nuovo percorso e la gente ci segue con entusiasmo. Dobbiamo dare continuità a questo momento".

Nel caso ci fosse bisogno, interverrete a gennaio?

"Non era previsto che, durante l'ultima pausa, si infortunassero sei giocatori. Dobbiamo essere consapevoli di avere una squadra forte e andare avanti fino a dicembre, poi fare delle valutazioni con il mister riguardo al futuro".

Cosa deve fare Gimenez per non rientrare nelle logiche di mercato?

"Stare sereno, fa parte del percorso di ogni attaccante. So bene di cosa si tratta, ho giocato nella sua posizione. Ha la fiducia di compagni e società e stasera può dimostrare di essere un grande attaccante. Nella sua storia è sempre andato in doppia cifra e fa anche un gran lavoro per la squadra: per questo viene premiato dal mister".