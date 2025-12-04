Tare sul rinnovo di Maignan: "Ragazzo fantastico, cercheremo di trovare una strada insieme"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è stato interpellato anche sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Mike Maignan nell'intervista pre-partita svolta all'Olimpico prima di affrontare la Lazio. Questa la sua risposta in merito: "Pensiamo alla partita, Mike è un ragazzo fantastico e cercheremo di trovare una strada insieme".

Le altre parole di Tare

"L'emozione è grande, sono tornato a casa mia. Per me è una partita ricca di emozioni, ma dobbiamo tornare sul campo. Sappiamo di contrare un avversario molto pericoloso, che vuole andare avanti come noi. Ci siamo preparati bene, abbiamo dato fiducia a qualcuno come Jashari che abbiamo aspettato per tanto tempo. Siamo fiduciosi. Jashari per la prima volta dal 1'? Avere un maestro come Modric è un vantaggio per ogni giocatore, hanno un grande rapporto e parlano spesso. Siamo tutti contenti che finalmente il calvario di Jashari sia finito e aspettiamo tutti di vederlo in campo. Bilancio? Siamo contenti per come la squadra ha reagito, non era una cosa facile e abbiamo cambiato tanto. Max è stato bravissimo insieme al suo staff, ha lavorato sulla testa dei giocatori e i risultati si vedono. Siamo neanche alla metà della stagione, vivremo ancora emozioni e difficoltà".

Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.