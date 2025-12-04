Milan, Tare: "Grande lavoro di Allegri sulla testa. Jashari? Calvario finito finalmente"

Il ds del Milan Igli Tare ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della sfida contro la Lazio valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Che Milan sarà?

"L'emozione è grande, sono tornato a casa mia. Per me è una partita ricca di emozioni, ma dobbiamo tornare sul campo. Sappiamo di contrare un avversario molto pericoloso, che vuole andare avanti come noi. Ci siamo preparati bene, abbiamo dato fiducia a qualcuno come Jashari che abbiamo aspettato per tanto tempo. Siamo fiduciosi".

Jashari è il futuro e studia da grande con Modric?

"Avere un maestro come Modric è un vantaggio per ogni giocatore, hanno un grande rapporto e parlano spesso. Siamo tutti contenti che finalmente il calvario di Jashari sia finito e aspettiamo tutti di vederlo in campo".

E' contento di quanto fatto fin qui?

"Siamo contenti per come la squadra ha reagito, non era una cosa facile e abbiamo cambiato tanto. Max è stato bravissimo insieme al suo staff, ha lavorato sulla testa dei giocatori e i risultati si vedono. Siamo neanche alla metà della stagione, vivremo ancora emozioni e difficoltà".

Sul rinnovo di Maignan?

"Pensiamo alla partita, Mike è un ragazzo fantastico e cercheremo di trovare una strada insieme".