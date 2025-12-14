Milan, Tare: "Maignan è un vero leader, gli piace stare qui e a noi piace se rinnova"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara col Sassuolo: "Siamo partiti con un gruppo fantastico, uno dei migliori mai avuti, sappiamo che abbiamo ancora tanto da fare: dobbiamo dare continuità però per adesso siamo molto contenti".

Qual è la situazione del rinnovo di Maignan?

"Non abbiamo mai parlato di numeri, parlare di Mike è facile perché è un leader e un ragazzo straordinario. Gli piace stare al Milan e al Milan piace se rinnova, ne parleremo però oggi siamo concentrati su questa partita".

Porticina aperta per un attaccante?

"Nel mercato di gennaio è difficile trovare dei giocatori che possano cambiare qualcosa però staremo attenti: se c'è la possibilità di migliorare lo faremo però la squadra è in crescita, Nkunku ha dato dei segnali nel secondo tempo di Torino. Gimenez ha questo problema fisico, è un giocatore importante per questa squadra e lo stiamo aspettando".