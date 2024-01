TMW Milan, tiepida la pista per Brassier del Brest. Il Monaco ha già offerto 10 milioni di euro

Il Milan potrebbe prendere un altro difensore centrale oltre a Mattia Gabbia? L'eventualità non è così peregrina, perché nelle scorse ore ci sono stati dei contatti con il Brest per Lilian Brassier. Da tre stagioni titolare in Ligue 1 - la prima con il Rennes, dopo la cessione proprio al Brest - Brassier nell'ultimo anno e mezzo ha inanellato grandi prestazioni che gli sono valse le attenzioni delle big di Francia. In particolare del Monaco che nelle ultime ore è arrivato alla base d'asta: si parte dai 10 milioni di euro, anche se poi ci sarebbe da trattare un'eventuale parte variabile.

Il Milan in questo momento non ha intenzione di spendere quei 10-12 milioni per un altro difensore, soprattutto in avvio di finestra di calciomercato. Verranno valutate alcune occasioni: Brassier piace ma non c'è ancora la convinzione di puntare tutto su di lui, considerando anche le necessità in attacco. Jovic ha dato delle ottime risposte nelle ultime uscite, con 5 gol in 7 partite, ma Guirassy continua a essere un'opzione, pur costosa, da 17 milioni e uno stipendio parecchio alto da 5 milioni annui.

Il Monaco invece vorrebbe chiudere il doppio colpo. Thilo Kehrer, dal West Ham, che può arrivare in prestito. Poi Brassier per completare il restyling della difesa. Nelle prossime ore sono attese novità.