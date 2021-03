Milan, Tomori ha convinto tutti: in estate sarà riscattato dal Chelsea per 28 milioni

Oltre al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan ha già deciso un'altra mossa in vista della prossima stagione, cioè il riscatto dal Chelsea di Fikayo Tomori per 28 milioni di euro: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il club rossonero è infatti pronto a fare questo importante sforzo economico perché non ha nessuna intenzione di lasciarsi scappare il difensore centrale inglese che ha avuto un grande impatto da quando è arrivato a gennaio a Milanello.