Milan, Tonali potrebbe prolungare ancora: l'attuale contratto è in scadenza nel 2026

Sandro Tonali potrebbe prolungare ancora il suo contratto con il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà del giocatore e del club è la stessa e per questo i dirigenti di via Aldo Rossi stanno pensando di offrirgli un contratto ancora più lungo rispetto a quello attuale che scade nel 2026. Ovviamente c'è tempo, le priorità al momento sono altri prolungamenti (come per esempio Leao e Bennacer che sono in scadenza nel 2024), ma la voglia di andare avanti insieme è tanta.