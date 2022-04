Milan, Tonali: "Tanta amarezza, si accumulano delusioni. Dobbiamo metterla da parte"

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio a reti bianche contro il Torino: "C'è tanta amarezza perché arrivavamo da un altro 0-0, si accumulano delusioni e fa ancora più male. Dobbiamo metterla da parte ma non è facile perché è un peccato non sfruttare due partite fondamentali come queste”.

La classifica vi sta condizionando?

"Non è un problema di classifica, perché mancano poche partite. Bisogna lavorare partita dopo partita, tre punti oggi potevamo cambiare tutto. E’ difficile, dobbiamo azzerare e lasciare da parte tutto questo, ci può far fare un altro passo avanti. Oggi è mancato solo il gol, siamo una squadra che gioca”.

Potevi segnare.

"Volevo calciare subito di destro poi quando cambi idea è una frazione di secondo e il portiere è riuscito a spostarsi. Era più difficile col destro ma ero sicuro di fare quella giocata".

Avete perso un po' di leggerezza?

“Non lo so, perché siamo ancora in alto, Ogni partita può cambiare ancora tutto".

Pallone più pesante con lo stadio pieno?

"Non credo, da parte mia no perché giocare col pubblico è quello che aspettavamo da due anni. E’ bello giocare così con tanti tifosi anche in trasferta, dobbiamo fargli tornare il sorriso anche a San Siro".

Ci credete ancora?

"Sempre".