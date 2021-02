Milan, tonfo inspiegabile a La Spezia. E tra una settimana c’è il derby…

vedi letture

La sconfitta in casa dello Spezia rischia di compromettere la corsa scudetto del Milan. I rossoneri sono incappati nella più classica delle partite storte, dove non ha funzionato nulla. Errori tecnici banali, pochissime idee, poca corsa e tanta sofferenza contro uno Spezia che ha attaccato dall’inizio del match e ha portato a casa un successo meritatissimo. Era da aprile 2018 che il Milan non perdeva in Serie A contro una squadra neopromossa (0-1 contro il Benevento, anche in quell’occasione contro una squadra alla stagione d’esordio nel massimo campionato). Addirittura era da agosto 2019 (contro l’Udinese) che il Milan non chiudeva una gara di Serie A senza tiri nello specchio. Una sconfitta senza appello che arriva ad una settimana dallo scontro diretto con l’Inter. Un derby infuocato dove i rossoneri si giocano una buona fetta di stagione. “Prestazione tecnica assolutamente insufficiente”, ha commentato con amarezza Stefano Pioli alla fine della partita contro i liguri. “Non ha funzionato nulla. Siamo molto delusi". L’occasione del riscatto però si ripresenta subito, in Europa League contro la Stella Rossa. “Dobbiamo reagire e sicuramente lo faremo. Lo Spezia ha vinto meritatamente. Questa è la nostra prima sconfitta meritata. Troppa poca intensità, troppa poca qualità. Una brutta serata ma sapremo rialzarci. Ripartiremo come abbiamo sempre fatto”, ha confessato l’allenatore milanista.