Milan-Torino nella storia del club: sarà l'ottavo di Coppa Italia con più spettatori di sempre

Numeri importanti per Milan-Torino di domani sera: il match, ottavo di finale di Coppa Italia, sarà visto da 60mila spettatori tra abbonati e biglietti venduti. L'entusiasmo del tifo rossonero resta alle stelle, considerando che sarà la sfida con più pubblico in assoluto nella storia del club, per quanto riguarda un ottavo di Coppa Italia.