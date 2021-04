Milan, tra le big non c'è posto per Donnarumma ma Raiola punta al rinnovo con clausola

vedi letture

Il Milan si aspetta a breve un segnale da Gigio Donnarumma in chiave rinnovo di contratto dopo l'ultima proposta da 8 milioni di euro l'anno presentata dal club. Un'offerta che la società considera molto ricca, adeguata al valore del fuoriclasse in tempi di Covid. La firma però non è ancora arrivata. Uno dei motivi è legato alla posizione in classifica che il Milan occuperà alla fine della stagione, la Champions sarà determinante. Poi c'è la questione economica, visto che la richiesta di Raiola è di almeno 10 milioni a stagione. Una strategia, quella dell'agente, che presenta dei limiti, come quello della possibile assenza di grandi interlocutori per la firma del portiere. Quasi tutti i top club sono "coperti" ma la strategia dell'attesa potrebbe essere rivolta anche a finalizzare l'inserimento di una clausola rescissoria. Più bassa sarà, più facile potrebbe diventare l'addio ai rossoneri nel caso in cui qualcosa non dovesse andare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.