Milan, tutto su Firpo: trattativa con il Barcellona per il prestito del terzino

vedi letture

Il Milan punta su Junior Firpo. In casa rossonera c'è l'esigenza di trovare un terzino sinistro, un vice Theo Hernandez per la precisione. Ecco perché, come scrive La Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri stanno puntato con decisione sul giovane esterno di proprietà del Barcellona. Stando a quanto riferito dalla rosea, Firpo è pronto a trasferirsi al Milan, come del resto lo era già a gennaio. I dubbi che lo avevano frenato allora, infatti, erano di natura personale: il suo secondo figlio stava per nascere proprio in quel periodo e il giocatore non se la sentiva di lasciare sola la compagna. Ma ora ci sono tutte le premesse per chiudere l’affare.

Intesa per il prestito - La trattativa è entrata nel vivo e il dialogo tra Milan e Barcellona procede spedito. C’è l’intesa sul prestito con diritto di riscatto, mentre bisognerà trovare la quadra sulla cifra da fissare per l’acquisto a titolo definitivo. Dal canto suo, Junior Firpo ha dato la disponibilità al trasferimento in rossonero: i contatti sono stati avviati da tempo e il terzino sa che al Milan avrebbe maggiori chance di giocare.