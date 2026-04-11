Milan-Udinese 0-2 al 45': il Diavolo in casa non chiudeva il primo tempo sotto di due da fine 2024
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Il Milan ha chiuso il primo tempo in svantaggio per 0-2 contro l’Udinese nella partita del Meazza valevole per la 32^ giornata di Serie A. Una situazione non così comune nei tempi recenti per la squadra rossonera, almeno non in casa.
Come ricorda il portale di raccolta statistica Opta, infatti, era da un anno e mezzo che il Diavolo non finiva il primo tempo sotto di due gol in una partita casalinga.
Per ritrovare un caso simile bisogna tornare al match del 29 ottobre 2024 contro il Napoli, quando la squadra azzurra aveva terminato la prima frazione avanti 0-2.
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