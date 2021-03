Milan-Udinese, formazioni ufficiali: Pioli lancia Kalulu e ripropone Romagnoli

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Udinese:

Alessio Romagnoli si riprende il posto al centro della difesa dopo essere stato escluso dalla partita contro la Roma per scelta tecnica, in favore di Tomori. Nonostante la buona prova, l'inglese siede in panchina. Come previsto Kalulu prende il posto di Calabria sulla corsia destra, a centrocampo con l'assenza di Bennacer avanti con la coppia Tonali-Kessié. Castillejo vince il ballottaggio contro Saelemaekers mentre l'infortunio di Calhanoglu ridà a Brahim Diaz una maglia da titolare. Leao sarà la punta a sostituire Ibrahimovic, con Mandzukic ancora infortunato.

Gotti rilancia Pereyra in avanti a supporto di Nestorovski. Rispetto alla partita contro la Fiorentina il tecnico dell'Udinese ripropone Zeegelaar, che ha scontato il turno di squalifica, come quinto a sinistra di centrocampo, e lascia in panchina Stryger Larsen.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Théo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; Leao. A disp. Tatarusanu, A. Donnarumma, Calabria, Dalot, Hauge, Meite, Tomori, Krunic, Gabbia, Saelemaekers. All. Pioli.

UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck, Bonifazi, Becao; Molina, De Paul, Makengo, Arslan, Zeegelaar; Nestorovski, Pereyra. A disp. Gasparini, Scuffet, Samir, Ouwejan, Okaka, Stryger Larsen, Braaf, Micin, Llorente, De Maio. All. Gotti.

ARBITRO: Massa di Imperia

ASSISTENTI: Meli e Alassio

IV UOMO: Fourneau

VAR: Banti

AVAR: Mondin