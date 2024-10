Milan-Udinese, quanti episodi controversi! La moviola di Marelli: "Gol ok, manca un rosso"

Milan-Udinese è stata una partita piena di episodi arbitrali controversi, con due gol annullati e un'espulsione. Luca Marelli, ex arbitro, ha eseguito la sua moviola a Dazn: "Sul secondo gol annullato si tratta di valutazione soggettiva su un fuorigioco passivo. La posizione irregolare, di pochissimi centimetri, è di Ekkelenkamp dopo il colpo di testa di Davies. Ekkelenkamp non tocca mai il pallone e va a contrasto con Thiaw, che rinvia il pallone sulla testa di Pavlovic e nel rimpallo la sfera arriva a Ekkelenkamp prima del gol di Kabasele.

In questi casi il VAR non può valutare autonomamente la posizione di fuorigioco perché Ekkelenkamp in un primo momento non tocca il pallone. Chiffi deve valutare se Ekkelenkamp ha impattato sull'azione di Thiaw e i due giocatori si sono addirittura toccati. Per cui è giusta la valutazione di Chiffi, corretto annullare la rete e soprattutto l'on field review.

Espulsione Reijnders? Non è un'espulsione così facilmente accettabile, ma bisogna tenere in considerazione il regolamento, che dice che la volontarietà non conta nulla, si vede la punibilità del contatto. E il contatto c'è stato. Lovric è davanti e lanciato in porta. Si tratta di DOGSO, ci sono tutti gli elementi per parlare di chiara occasione da rete. Per cui è giusta anche quest'espulsione.

Ma un errore di Chiffi c'è. Manca minimo il giallo, ma per me è da rosso. Entrata molto pericolosa, sopra il piede all'altezza della caviglia che se non si è distorta è perché è stata presa dalla parte esterna. Ha rischiato veramente tanto, anche nell'ultimo momento del contrasto vediamo che i tacchetti erano sopra la caviglia. Siamo molto al limite per l'intervento del VAR. Avrei preferito il cartellino rosso