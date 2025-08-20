Ufficiale La Cremonese piazza un esubero: Afena-Gyan in prestito con diritto di riscatto in Turchia

La Cremonese snellisce l'organico e piazza un esubero all'estero. Il futuro di Felix Afena-Gyan, calciatore che non rientra nei piani tecnici di Davide Nicola, si tinge di nuovi colori. L’attaccante ghanese, infatti, ripartirà dalla Serie B turca, dove vestirà i colori dell’Amed Sportif Faaliyetler SK. Di seguito il comunicato ufficiale del club turco:

"Il nostro club ha firmato un contratto di prestito di un anno con il calciatore professionista Felix Ohene Afena Gyan per la stagione 2025-2026 con opzione di acquisto. Crediamo che Felix Ohene Afena Gyan darà un contributo significativo alla nostra maglia verderossa. Gli auguriamo successo nella sua carriera all'Amedspor e ci auguriamo che questo trasferimento sia vantaggioso per il nostro club".

L'operazione, dunque, si è chiusa in prestito annuale con diritto di riscatto in favore del sodalizio turco. Afena-Gyan, esploso giovanissimo alla Roma, nella scorsa stagione ha militato in Serie C, con la maglia della Juventus Next Gen: con la seconda squadra del club bianconero il ghanese ha collezionato un totale di 28 presenze condite da due gol.