Milan, un tesoretto da 15 milioni per l'operazione Tomori: il giocatore resterebbe volentieri

vedi letture

Il Milan chiederà uno sconto per il riscatto del cartellino di Fikayo Tomori, arrivato dal Chelsea con un diritto fissato a 28 milioni di euro, ma intanto pianifica già il futuro con lui al centro della difesa rossonera. Intanto 15 milioni sono già stati stanziati dall'inverno e sono in cassaforte in attesa di essere utilizzati per l'inglese, poi grazie anche alla volontà del giocatore che a Milanello si trova molto bene, Maldini tenterà di concludere l'affare al minor costo possibile ma sapendo già di avere fatto una grande operazione a gennaio quando ha strappato il diritto di riscatto contro il prestito secco che i Blues avevano proposto inizialmente. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.