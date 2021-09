Milan-Venezia, i convocati di Pioli: Giroud out, nessun indisponibile recuperato

Stefano Pioli non recupera Giroud in vista della partita contro il Venezia e ovviamente dovrà fare a meno anche di Ibrahimovic, ancora out per infortunio. Ecco la lista completa dei convocati rossoneri:

Portieri: Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Leão, Maldini, Pellegri, Rebić