Milan, vicino il ricatto di Tomori: nessuno sconto, ma pagamento al Chelsea dilazionato

vedi letture

Fikayo Tomori è sempre più vicino a diventare un giocatore del Milan a titolo definitivo. Dopo il suo arrivo a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro tra oggi e domani il club di via Aldo Rossi eserciterà l'opzione e proverà a chiedere ancora una volta uno sconto al Chelsea, che però sembra essere intenzionato a dire no. Tutto lascia pensare quindi che il riscatto di Tomori avverrà sulla base della rateizzazione concordata a suo tempo: il club di via Aldo Rossi verserà i 28 milioni necessari a riscattare il difensore, ma potrà spalmarli su più bilanci. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.