Milan, Vlahovic primo nome per l'attacco. Senza rinnovo può lasciare la Fiorentina per 60 mln

vedi letture

Dusan Vlahovic primo nome per l'attacco del Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport tra il suo agente e il club di via Aldo Rossi ci sono già stati dei contatti, ma non sarà facile strapparlo alla Fiorentina per due motivi: innanzitutto la società gigliata è da tempo al lavoro per convincerlo a rinnovare il suo contratto in scadenza tra due anni e poi, nel caso in cui dovesse saltare la trattativa per il prolungamento, chiede una cifra molto importante per lasciarlo partire (qualcuno parla addirittura di 60 milioni). Prima di parlare del futuro, comunque, sia Vlahovic che il club viola vogliono raggiungere la salvezza. Il profilo del giocatore viola intriga parecchio in casa rossonera, dove stanno valutando la formula migliore da proporre alla Fiorentina per assicurarsi le prestazioni di Vlahovic, il quale sarebbe felicissimo di giocare nella stessa squadra del suo idolo.