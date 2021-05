Milan, Vlahovic resta il primo obiettivo per l'attacco. Ma la Fiorentina alza il prezzo

Con la Champions in tasca, in casa Milan l'investimento per il nuovo centravanti sarebbe più importante. Il candidato forte è Dusan Vlahovic, che ha numeri da futuro top player. La Fiorentina chiedeva 40 milioni, ora ne vuole almeno 60, testimonianza della volontà viola di provare a trattenerlo ma un Milan da Champions avrebbe soldi e gloria per sedurre i calciatori e non solo.