Mirabelli: "Quando io ero al Milan Locatelli incedibile. Poi è stato ceduto per pochi spiccioli"

Massimiliano Mirabelli e un retroscena relativo al trasferimento dal Milan al Sassuolo di Manuel Locatelli, obiettivo numero uno della Juventus per rinforzare il suo centrocampo. "Quando ero io il direttore sportivo del Milan, dalla Juve non mi sono mai arrivate proposte. Carnevali, invece, si era già interessato al ragazzo, ma per me non aveva prezzo e rimandai al mittente tutte le richieste per lui. Noi stavamo costruendo una squadra giovane, giocatori come lui, Donnarumma e Calabria dovevano essere lo zoccolo duro del futuro. E neanche dieci giorni dal mio addio al Milan, la nuova dirigenza lo aveva ceduto per pochi spiccioli al Sassuolo", ha detto ai taccuini di 'Tuttojuve.com'.