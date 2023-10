Miranda bloccato dal Milan, chi al suo posto? Dalla Spagna: il Betis vuole Marcos Alonso

Il Milan ha bloccato Juan Miranda, terzino sinistro in scadenza di contratto col Betis Siviglia, e proverà ad anticipare il suo arrivo già a gennaio. Tra questa settimana e la prossima, ci sarà un confronto con la società andalusa per capire le loro intenzioni: dovesse arrivare l'ok, il club rossonero pagherebbe un indennizzo da 2-3 milioni di euro per portare Miranda a Milano nella prossima finestra di calciomercato.

Ma chi potrebbe arrivare al suo posto? Qualche notizia in merito arriva dalla Spagna: secondo 'El gol Digital', il direttore sportivo del Betis Siviglia Ramon Planes ha già avviato i contatti con Marcos Alonso, terzino sinistro classe '90 che ha trascorsi in Italia con la maglia della Fiorentina e un contratto col Barcellona in scadenza il prossimo giugno. Alonso sta trovando pochissimo spazio e per questo motivo in estate, nonostante una opzione per il rinnovo, potrebbe decidere di cambiare aria.

L'altro nome preso in considerazione da Planes è quello di Javi Galan: ex Celta Vigo, in estate s'è trasferito all'Atletico Madrid dove però non ha quasi mai visto il campo in questi primi due mesi di stagione.