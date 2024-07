Mister Vanoli alla presentazione del Toro: "Non posso promettere risultati, ma lavoro e sacrificio"

Intervenuto sul palco di Pinzolo a margine della presentazione del Torino 2024-2025, mister Paolo Vanoli ha parlato così ai tifosi in vista della nuova stagione: "Ne approfitto per ringraziare tutti perché i tifosi sono una parte speciale, soprattutto quelli di questo grande club. Avete scritto la storia e io sono orgoglioso di poter rappresentare questa storia. Quindi un grazie a tutti tifosi che sono qua e a tutti i tifosi che qua non possono esserci. Ne approfitto per ringraziare le amministrazioni comunali che hanno fatto di tutto per darci e farci stare bene.

Ringrazio soprattutto la gente 'invisibile', a partire dallo chef, i magazzinieri e lo staff sanitario perché quando si arriva a qualcosa di importante non lo fanno solo il mister o i giocatori, ma soprattutto questa gente qua che lavora tanto per spingerti e soprattutto voi (tifosi). Quello che posso promettere, sicuramente i risultati no, ma sicuramente lavoro, sacrificio, voglia ed entusiasmo. In questi giorni mi avete emozionato e dato la carica, ancora di più ho capito cosa vuol dire indossare questi colori", le sue dichiarazioni riportate da TorinoGranata.