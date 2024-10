Live TMW Mkhitaryan: "Abbiamo lavorato alla grande, ma sappiamo che ripetersi non è facile”

vedi letture

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha commentato il successo dei nerazzurri in conferenza stampa giornalisti. Ecco le sue parole al termine della partita.

23.36 - Inizia conferenza stampa

Hai avuto la sensazione che questa sia stata una partita di passaggio?

"Partita importantissima, vedendo il calendario sappiamo bene che ci aspettano da ora in poi partite sempre più dure e difficili. Dopo la sosta volevamo far vedere che siamo pronti a continuare il percorso che abbiamo iniziato. Abbiamo lavorato alla grande".

Su cosa state lavorando ora?

"Si lavora su tutti gli aspetti perché non c'è un aspetto che lavoriamo di più o di meno. Importante continuare sul percorso dello scorso anno, non è facile ripetersi ma noi continuiamo a lavorare sodo".

Vista la situazione al centrocampo, con la questione infortunati, se potessi scegliere, preferiresti la regia?

"Questa domanda era più idonea farla al mister, ma sono pronto a giocare su ogni posizione e dare il mio meglio. Regista, play, è uguale. L'importante è continuare a giocare e dare il massimo per la squadra".

Secondo te, si gioca troppo?

"Anche se dico che giochiamo tanto, non è che dopo questa intervista, abbassano il numero delle partite. Quello che dobbiamo fare è giocare e non pensare a cosa dice la gente. Gli infortuni ci saranno sempre. Non dobbiamo concentrarci su queste cose. Ripeto se dico che giochiamo tanto non è che tolgono le partite".

Cosa manca quando non c'è Calha?

"Quando c'è lui giochiamo in modo diverso. Ovviamente oggi non era facile sistemarsi dopo il cambio che abbiamo fatto. Dovevamo farlo nel modo più veloce possibile. Ci siamo comunque messi a posto e abbiamo giocato alla grande. Sia io, che Barella e Frattesi".

Ci racconti il tuo inizio di stagione?

"Ho iniziato male questo campionato. Succede e non volevo. Nelle ultime gare ho dimostrato il mio livello ma mi manca qualcosa. Spero di aiutare la squadra con il mio gioco e sto facendo di tutto per poterlo fare. I miei compagni mi danno una grande mano e sto facendo di tutto per rimanere in forma altrimenti cambierei squadra. Ad oggi ho tanta voglia di allenarmi e ho in testa di migliorare in ogni minuto. Non dico mai basta. So che ho 35 anni, ma voglio continuare a giocare con una squadra di questo livello. Se sarò in grado di mantenerlo".

23.45 - Finisce qui la conferenza stampa