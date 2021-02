Modulo, intensità e transizioni veloci. Inter-Lazio vivrà anche sulla sfida fra Conte e Inzaghi

Inter-Lazio di questa sera ha tante sfide nella sfida. Una delle più interessanti, in questo senso, è senza ombra di dubbio quella fra i due tecnici. Antonio Conte da una parte, Simone Inzaghi dall'altra. Allenatori dai caratteri forti che trasmettono connotazioni forti alle proprie squadre. Con una base di partenza evidentemente simile legata al modulo di gioco. Da oramai parecchi anni Conte ha abbandonato lo sbilanciato 4-2-4 con cui aveva vissuto i primi mesi di panchina per il 3-5-2. Vestito simile a quello utilizzato da Inzaghi per la sua Lazio, che oscilla fra il 3-5-1-1 e il 3-5-2 puro, a seconda di interpreti e avversari.

I due allenatori però in comune hanno anche concetti di gioco e modi di trasmetterli alla squadra. Entrambi fanno delle transizioni veloci e del gioco sulle fasce due must da cui raramente si può prescindere. Così come l'intensità è elemento fondamentale sia per l'Inter che per la Lazio. Mediaticamente Conte si è spesso dimostrato più diretto e fumantino, mentre Inzaghi, pur non risparmiando frecciate qua e là, ha sempre tenuto un profilo più basso. O almeno meno appariscente. I risultati poi, ultimamente sono stati spesso dalla loro: la Lazio, dopo un periodo di appannamento post lockdown, sembra essere tornata la macchina schiacciasassi che tutti ricordano nella prima parte della scorsa stagione. L'Inter è lassù, seconda negli scarichi del Milan, e in questa ultima parte di stagione potrà pensare solo e soltanto al campionato. Chiusura con i bomber: entrambe le idee di calcio partono da una buona organizzazione difensiva e dalla qualità del centrocampo. Ma tutto deve essere risolto, spesso e volentieri, dai bomber di turno. Difficile dargli torno, in fondo, se dalla tua hai gente come Romelu Lukaku e Ciro Immobile.