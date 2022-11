Moggi a RBN: "Allegri? Potrebbe continuare a dimostrare che la Juve non finisce mai"

Ai microfoni di Radio BiancoNera, Luciano Moggi ha parlato del terremoto che ha investito i piani alti della dirigenza della Juventus: “Ho letto il comunicato e l'ho trovato piuttosto sibillino, leggendolo è difficile dire cosa possa essere successo. Nella lettera scritta da Agnelli si parla poi di una mancanza di compattezza, ma il significato di quelle parole potrebbe spiegarlo soltanto lui. Di certo posso dire che fare un CdA a quell'ora e con la borsa che l'indomani sarebbe stata aperta certamente fa pensare che fosse qualcosa di urgente e potrebbe nascondere qualcosa di grave. A livello di rischi, penso che possano essere soltanto economici in quanto la Consob e Deloitte accusano la società di non aver adempiuto a compiti necessari per chi è quotato in borsa e credo che questo porterà a delle multe”.

Sulla possibile spaccatura tra il presidente dimissionario e John Elkann Moggi ha aggiunto: “A questo non posso rispondere perché non so nulla in proposito, ma tornando al concetto di mancanza di compattezza certamente questa può riferirsi anche a questo come ad altro. Negli ultimi tempi ho comunque visto tante dimissioni in casa Juve, il capo del settore commerciale, il capo ufficio stampa e tante altre figure, e le dimissioni possono sicuramente dimostrare che qualcosa nella Juve non andava”.

Su Allegri: “Non posso che fargli gli auguri, perché se riuscirà a dare alla squadra un input per mettere in campo qualcosa in più, potrebbe continuare a dimostrare che la Juventus non finisce mai al di là di tutto ciò che succede”.