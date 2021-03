Moggi analizza la giornata: "L'1-0 dà ragione a Conte. La Lazio ha poca autostima"

“La filosofia di Antonio magari non piace ma funziona eccome”. Dalle colonne di Libero, Luciano Moggi analizza la vittoria dell’Inter di Conte all’indomani della vittoria sull’Atalanta: “Al Meazza il crocevia-scudetto decreta che è padrona del proprio destino, sempre più tinto di tricolore. L’1-0 dà ragione ad Antonio. La Juve batte la Lazio 3-1: difficile dare un giudizio sulla Lazio, troppo bella per 20’ e poi troppo brutta per essere vera. C’è carenza di autostima nell’ambiente laziale, ed è una brutta gatta da pelare per un allenatore giovane come Simone Inzaghi”.