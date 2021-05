Moggi: "Milan presuntuoso, Cragno mai impegnato. Gattuso merita"

“Il Milan è stato presuntuoso e ora la Dea può fargli male”. Come ogni martedì, Luciano Moggi commenta l’ultima giornata di campionato sulle colonne di Libero: “Il Milan commetteva il grave errori di ritenere gli avversari poco affamati: sono mancati ritmo e qualità, Cragno non è stato mai davvero impegnato”. Poi focus sulla vittoria del Napoli: “Meritata, lo mette in condizioni di essere padrone del proprio destino. Si è visto un Napoli animato da fieri propositivi vista la posta in palio. Mentre Gattuso era anche impegnato a presentarsi bene al suo futuro principale”.