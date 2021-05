Montolivo: "Juve, Pirlo è il meno colpevole. Due titoli e la Champions: fiducia per il futuro"

vedi letture

A fine gara, Riccardo Montolivo commenta su Dazn il successo della Juventus a Bologna, che vale l’accesso alla Champions per i bianconeri ma non risolve i dubbi sul futuro di Pirlo: “Credo che comunque quando una stagione non va per il verso giusto le responsabilità siano da dividere tra tutti, ma in questo caso credo che l’allenatore sia comunque il meno colpevole. La stagione ha portato due trofei e la qualificazione in Champions, si può guardare con fiducia al futuro”.