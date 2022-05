Monza, dalla suggestione Messias al rilancio per Ounas: i possibili movimenti dei brianzoli

Conquistata la Serie A, per il Monza è tempo di guardare al mercato.

Confermato a più riprese mister Giovanni Stroppa, la dirigenza brianzola guarda alla rosa. Al netto di alcuni obbligatori riscatti, spuntano anche nomi "nuovi", primo tra i quali Junior Messias, valorizzato dal tecnico in quel Crotone negli scorsi anni: come si legge su La Gazzetta dello Sport, se il Milan non riscatterà il duttile elemento offensivo, il Monza si farà avanti. Come potrebbe rifarsi avanti per Adam Ounas del Napoli, per il quale c'era già stata una lauta offerta la scorsa estate; a proposito di attaccanti, occhio a Roberto Piccoli, promesso sposo del Verona ammesso che i brianzoli non rilancino un'offerta.

All'Atalanta rientrerà anche il difensore Bosko Sutalo, messo nel mirino biancorosso per la B: non è escluso, però, che possa essere reputato idoneo anche al progetto della Serie A. E sempre stando a quanto riporta la rosa, nelle ultime ore è circolato anche il nome di Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio ma non ancora oggetto di trattative.

Va invece da sé che si proverà a trattenere i due elementi della rosa con più mercato, Carlos Augusto e Dany Mota Carvalho, uomo playoff dei brianzoli: il portoghese ha ancora due anni di contratto, e con la Serie A ormai centrata non dovrebbe lasciare. Come non lascerà neppure l'esterno.

Il problema si sarebbe presentato solo in caso di mancata promozione.