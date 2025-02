Ufficiale Monza, il centrocampista Warren Bondo saluta e si trasferisce al Milan a titolo definitivo

AC Monza comunica sui propri canali ufficiali che Warren Bondo si trasferisce al Milan a titolo definitivo.

Il comunicato ufficiale del Monza

"Dal suo arrivo in Brianza nell’estate 2022, il centrocampista ha in totale collezionato 52 presenze e 1 gol in maglia biancorossa, diventando sempre più protagonista in Serie A con le sue prestazioni. Un affettuoso in bocca al lupo a Warren per questa nuova sfida!", è il testo del comunicato dei brianzoli sul centrocampista appena ceduto al Diavolo.

Il comunicato ufficiale del Milan

Poco dopo è arrivato anche il comunicato del Milan: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Warren Bondo dall'AC Monza. Il centrocampista francese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2029. Nato a Évry (Francia) il 15 settembre 2003, cresce nei Settori Giovanili francesi, e debutta in Prima Squadra con il Nancy nel novembre 2020. Nel giugno 2022 il trasferimento in Italia, al Monza, con cui totalizza 52 presenze e 1 gol. Bondo indosserà la maglia rossonera numero 38".